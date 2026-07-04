روایت حضور و فقدان رهبر شهید با هنر دایوراما

مسلم علمزاده، هنرمند دایوراما، به پیشینه و معنای هنر دایوراما پرداخت و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دایوراما یا ژرف‌نما، ماکت‌هایی سه بعدی هستند که در اندازه‌های واقعی یا به صورت نمونه‌های مینیاتوری ساخته می‌شوند و گاه در محفظه‌های شیشه‌ای در موزه‌ها نمایش گذاشته می‌شوند. این هنر در ابتدا از دکور صحنه‌های تئاتر نشات گرفت، اما بعدها به عنوان یک هنر مستقل شناخته شد.

علمزاده، ادامه داد: هنر به عنوان زبان گویای جامعه، در خدمت بازنمایی وقایع به کار گرفته می‌شود و هنرمند نیز به عنوان عضوی از جامعه، از زمینه و فضای اجتماعی خود تاثیر می‌پذیرد. دیوراما به عنوان هنر ثبت فضا و زمان، این امکان را برای هنرمند فراهم می‌کند تا از هنر به عنوان بازنمایی حافظه بصری جامعه استفاده کند.

هنرمند دایوراما، با اشاره به انگیزه خلق اثری درباره رهبر شهید گفت: تصاویری همچون حضور رهبر شهید در حسینیه امام خمینی(ره) و لبخند ایشان در دیدارهای صمیمانه با مردم، از تصاویری هستند که همواره در ذهنم نقش بسته است؛ همین موضوع الهام‌بخش خلق اثری شد که یادآور حضور و فقدان ایشان باشد.

او، افزود: هنر می‌تواند بدون بیان مستقیم فقدان رهبری که برای ما همچون پدر بود، فضایی برای سکوت و توجه به احوالات درونی ایجاد کند و از احساسات فردی به سوی احساسات و حافظه جمعی برود؛ با این تفکر، این اثر را ساختم. به امید آنکه این اثر، شاهدی از حضور همیشگی رهبر شهیدمان باشد.