به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مهدیزاده عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی استان قم برای میزبانی از شرکتکنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده زائران و مشایعتکنندگان از سراسر کشور، همه ظرفیتهای مردمی و مذهبی استان باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفته شود.
وی گفت: همکاری دستگاههای اجرایی، مساجد، هیئات مذهبی و عموم مردم نقش تعیینکنندهای در خدمترسانی مطلوب به زائران خواهد داشت و این همدلی میتواند زمینه برگزاری شایسته این مراسم عظیم را فراهم کند.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قم افزود: بر همین اساس، برنامهریزی شده است تا در روزهای دوشنبه و سهشنبه آینده هیچ مسجدی در سطح استان تعطیل نباشد و تمامی ائمه جماعات نسبت به باز نگه داشتن مساجد و آمادهسازی آنها برای خدمترسانی به زائران اقدام کنند.
وی ادامه داد: مساجد علاوه بر ایفای نقش عبادی، در این ایام به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای مردمی برای ارائه خدمات به زائران فعالیت خواهند کرد و ظرفیتهای موجود آنها در اختیار میهمانان مراسم قرار میگیرد.
مردم منازل خود را به موکبهای مردمی تبدیل کنند
مهدیزاده بیان کرد: از شهروندان قمی درخواست میشود با روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی، ظرفیت منازل و محلههای خود را برای خدمت به زائران به کار گیرند و در صورت امکان، با برپایی موکبهای مردمی در مسیرهای مختلف، بخشی از نیازهای زائران را تأمین کنند.
وی افزود: مشارکت مردمی همواره یکی از مهمترین ویژگیهای مراسمهای بزرگ مذهبی و انقلابی در قم بوده است و این بار نیز میتواند جلوهای ماندگار از مهماننوازی مردم این شهر را به نمایش بگذارد.
دبیر قرارگاه راهبری مساجد استان قم با اشاره به ضرورت تأمین نیازهای اولیه زائران گفت: با توجه به گرمای هوا، فراهم کردن آب خنک برای زائران از مهمترین اولویتهای خدمترسانی است و انتظار میرود مردم در این زمینه همکاری گستردهای داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شهروندانی که امکان آن را دارند، زمینه استفاده زائران از سرویسهای بهداشتی منازل و اماکن خود را نیز فراهم کنند تا بخشی از نیازهای رفاهی شرکتکنندگان در مراسم برطرف شود.
اسکان و تغذیه زائران یک وظیفه همگانی است
مهدیزاده اظهار کرد: شایسته است خانوادهها در حد توان خود نسبت به تهیه غذا برای زائران اقدام کنند و حتی اگر امکان تهیه غذای کامل وجود ندارد، با آمادهسازی لقمه نان نیز در این حرکت مردمی سهیم شوند.
وی افزود: اسکان زائرانی که از خارج از استان به قم سفر میکنند نیز از دیگر عرصههای مهم خدمترسانی است و مردم میتوانند متناسب با امکانات خود در این زمینه مشارکت داشته باشند.
رئیس ستاد نماز جمعه قم با اشاره به ظرفیتهای پیشبینی شده در مصلی قدس گفت: کاروانهایی از زائران در این مجموعه مستقر خواهند شد و تمامی ظرفیتهای مصلی قدس برای خدمترسانی و میزبانی از آنان به کار گرفته میشود.
وی در پایان تأکید کرد: میزبانی شایسته از زائران آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، وظیفهای ملی و دینی است و امیدواریم با حضور پررنگ مردم و همکاری همه مجموعهها، برگ زرین دیگری از خدمترسانی مردم قم در تاریخ این شهر ثبت شود.
قم- دبیر قرارگاه راهبری مساجد استان قم از فعال بودن تمامی مساجد استان در روزهای برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مهدیزاده عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی استان قم برای میزبانی از شرکتکنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور گسترده زائران و مشایعتکنندگان از سراسر کشور، همه ظرفیتهای مردمی و مذهبی استان باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار گرفته شود.
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