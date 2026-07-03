https://mehrnews.com/x3ctTC ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6878600 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ ۱۲۵ شب ایستادگی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب محلات- در این ویدئو صد و بیست و پنجمین شب ایستادگی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6878600 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب اسفرورین در شب ۱۲۵؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی فرهنگ عاشورا تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما