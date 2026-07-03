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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب

یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب

اراک- در این ویدئو یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6878567

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