https://mehrnews.com/x3ctSW ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6878567 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6878567 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب ۱۲۵ شب ایستادگی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تجلی حضور مردم شازند در یکصد و بیست و پنجمین شب حضور مردم آستانه در موج ۱۲۵ مقاومت ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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