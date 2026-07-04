توصیه پلیس راهور؛ از خودروی شخصی استفاده نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسوی‌پور، روز شنبه ۱۳ تیرماه ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: امروز نخستین روز مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی است که در مصلی امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است.



وی با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی ویژه برای این مراسم افزود: در تمامی مبادی ورودی شهر تهران پارکینگ‌های لازم برای توقف خودروهای مراجعه‌کنندگان در نظر گرفته شده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز برای انتقال زائران و شرکت‌کنندگان از پارکینگ‌ها به محل برگزاری مراسم آماده خدمت‌رسانی است.



رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همکاران پلیس راهور از ساعات ابتدایی صبح در معابر و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مستقر هستند و مدیریت ترافیک را بر عهده دارند تا تردد شهروندان با کمترین مشکل انجام شود.



سردار موسوی‌پور از شهروندان درخواست کرد که حتی‌الامکان از خودروی شخصی برای حضور در مراسم استفاده نکنند و گفت: افرادی که با خودروی شخصی به تهران مراجعه می‌کنند، خودروهای خود را در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده مستقر کرده و از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی به محل برگزاری مراسم منتقل خواهند شد.



وی تأکید کرد: استفاده از حمل‌ونقل عمومی و همکاری شهروندان با مأموران پلیس راهور، نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و اجرای هرچه بهتر تمهیدات انتظامی و ترافیکی این مراسم خواهد داشت. این نسخه از نظر ساختار، تیتر، لید، نقل‌قول و چینش اطلاعات، مطابق استاندارد خبرگزاری‌های رسمی تنظیم شده است.