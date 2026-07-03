به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز زودتر از موعد محدودیت‌های ترافیکی در محدوده برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حجم مراجعات و به منظور تسهیل در برگزاری مراسم، اجرای محدودیت‌های ترافیکی از حدود ۳ ساعت زودتر از زمان اعلام‌شده آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در محدوده اطراف مصلی از مسیرهای شرق خیابان شهید صیاد شیرازی، شمال خیابان شهید حقانی، غرب خیابان ولی‌عصر(عج) و جنوب خیابان بهار شیراز و کریم‌خان به سمت داخل محدوده محدود شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه ساکنان محدوده با احراز سکونت مجاز به ورود هستند، از شهروندان خواست ضمن همکاری با مأموران پلیس، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از تردد غیرضروری در محدوده برگزاری مراسم خودداری کنند.