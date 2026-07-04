حجت الاسلام علی چراغیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید امت، اظهار داشت: همزمان با این آیین ملی، برنامههای سوگواری و بزرگداشتی در تمامی شهرستانهای ۱۲گانه استان برگزار میشود تا مردم ولایتمدار ایلام بتوانند ارادت خود را به رهبر شهید به نمایش بگذارند.
وی با تشریح برنامههای مرکز استان، افزود: آیین اصلی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه با حضور گروههای مختلف عزاداری از میدان شهید کشوری آغاز و با حرکت در مسیر بلوار آزادی و چهارراه مادر، به سمت مصلی امام خمینی (ره) ادامه خواهد یافت و در این مسیر، مراسم سوگواری و مداحی توسط ذاکران اهل بیت (ع) برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام تصریح کرد: در سایر شهرستانها نیز از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، مراسم عزاداری و بزرگداشت در مساجد جامع برگزار خواهد شد و از عموم مردم برای حضور پرشور در این آیینها دعوت میشود.
چراغیپور در ادامه، از برگزاری آیین بدرقه کاروانهای اعزامی به مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید امت خبر داد و گفت: این مراسم روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، ساعت ۱۵ در مصلی امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار میشود و با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده و حماسی مردم در این مراسمها، پیام روشنی از وفاداری به آرمانهای رهبر شهید و تداوم راه پرافتخار ایشان خواهد بود.
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