به گزارش خبرگزاری شهر، علی نصیری با اعلام آغاز پویش «بدرقه ایمن» گفت: مشارکت شهروندان در شناسایی و گزارش مخاطرات، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی مراسمهای پرجمعیت دارد.
وی افزود: از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه خطر یا وضعیت ناایمن، تصاویر و گزارشهای خود را از طریق ربات @badraghe_imen_bot ارسال کنند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اینکه هر گزارش میتواند از یک حادثه پیشگیری کند، تصریح کرد: به برترین تصاویر و گزارشهای مؤثر در ارتقاء ایمنی، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
نصیری در پایان خاطرنشان کرد: ایمنی مسئولیتی همگانی است و همراهی مردم، ضامن برگزاری هرچه ایمنتر این مراسم خواهد بود.
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