۷۸ زائرشهر با ظرفیت اسکان اضطراری ۲ میلیون نفر در تهران آماده شد

سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی گرمای حدود ۴۰ درجه در روز مراسم، اقدامات گستردهای برای رفاه و سلامت زائران در طول مسیر تشییع انجام شده است.
استقرار آب خنک و هزار مهپاش در مسیر تشییع
وی گفت: مسیر تشییع بیش از ۲۰ کیلومتر طول دارد و در تمامی فضاهای مناسب، ایستگاههای آبرسانی برای توزیع بطریهای آب خنک مستقر شدهاند. علاوه بر این، تانکرهای آب خنک نیز در طول مسیر پیشبینی شده تا در صورت اتمام آب بستهبندی، مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.
آقامیری افزود: حدود هزار دستگاه مهپاش نیز در سراسر مسیر تشییع مستقر شده است تا با مرطوب کردن هوا، از شدت گرما کاسته شود. بخشی از این تجهیزات روی پلهای عابر پیاده نصب شده و نیروهای خدمات شهری نیز در این نقاط حضور خواهند داشت تا شرایط مناسب برای زائران فراهم شود.
وی ادامه داد: با توجه به مسدود شدن کامل مسیر تشییع، نیازی به استفاده از پلهای عابر پیاده وجود ندارد و مسیر حرکت زائران بهصورت یکپارچه و بدون موانع برای تردد آماده شده است.
۷۸ زائرشهر برای اسکان اضطراری زائران
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به برنامههای اسکان زائران گفت: در سطح شهر تهران ۷۸ زائرشهر در مناطق مختلف پیشبینی شده که در مجموع ظرفیت اسکان اضطراری حدود ۲ میلیون نفر را دارند و این ظرفیتها در فرهنگسراها، مدارس، مساجد و سایر اماکن عمومی ایجاد شده و تمامی خدمات پذیرایی، صبحانه، آبرسانی و امکانات رفاهی آنها بر عهده شهرداری تهران است.
افزایش سرویسهای بهداشتی در مسیر مراسم
آقامیری اظهار کرد: برای رفاه زائران، سرویسهای بهداشتی جدیدی در پارکها، مصلی و مسیر تشییع ایجاد شده و در مجموع حدود هزار چشمه سرویس بهداشتی در محلهای مختلف پیشبینی شده که بخش قابل توجهی از آنها تاکنون نصب و آماده بهرهبرداری شده است.
وی گفت: تلاش شده امکانات مورد نیاز مردم از جمله آب، مواد غذایی، سرویسهای بهداشتی و فضاهای استراحت اضطراری متناسب با حجم جمعیت پیشبینی شود.
اولویت اسکان با منازل داوطلبان
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به مشارکت مردمی در اسکان زائران افزود: شهروندانی که آمادگی میزبانی از زائران را داشتهاند، از طریق سامانهها و اپلیکیشنهای مربوط ثبتنام کردهاند و اطلاعات آنها در اختیار مناطق شهرداری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس شرایط اعلامشده از سوی میزبانان، از جمله پذیرش خانوادهها، بانوان، آقایان یا افراد مجرد، زائران به این منازل معرفی میشوند و اولویت اسکان با خانههای داوطلبان خواهد بود.
آقامیری خاطرنشان کرد: در صورتی که ظرفیت منازل مردمی تکمیل شود، زائران در زائرشهرها و مراکز اسکان اضطراری که توسط شهرداری آماده شدهاند، اسکان داده خواهند شد.:::
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