نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات درمانی مراسم تشییع اظهار کرد: بیمارستانهای سیار تخصصی در محل برگزاری مراسم مستقر شدهاند و هر بیمارستان با ظرفیت ۱۰۰ تخت و حضور حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از کادر درمان شامل پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی، آماده ارائه خدمات به مردم است.
وی افزود: این بیمارستانها تقریباً تمامی خدمات فوریتی، سرپایی و بستری موقت را ارائه میکنند و در صورت نیاز، بیماران پس از انجام اقدامات اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی ارجاع خواهند شد.
توکلی با بیان اینکه خدمات درمانی در محل مراسم بهصورت کامل پیشبینی شده است، گفت: خدمات دارویی، ویزیت پزشکی، تزریقات، پانسمان و مراقبت تحت نظر در بیمارستانهای سیار به شرکتکنندگان ارائه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گرمازدگی خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام، مصرف منظم مایعات است و مردم علاوه بر آب، از نوشیدنیهایی که آب و الکترولیت بدن را تأمین میکنند نیز استفاده کنند.
وی ادامه داد: استفاده از کلاه، قرار دادن پارچه یا دستمال مرطوب روی سر و حضور در محلهای سایهدار از دیگر توصیههایی است که میتواند به کاهش آثار گرمای هوا کمک کند.
توکلی همچنین از همکاری سازمان آتشنشانی تهران خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در رینگ مرکزی محل برگزاری مراسم، سامانههای مهپاش و افشانههای آب مستقر خواهند شد تا دمای محیط کاهش یافته و شرایط مناسبتری برای حضور زائران فراهم شود.
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