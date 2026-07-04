به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که میزان حمله قلبی و سایر فوریتهای سلامت قلب در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب تقریباً دو برابر است.
محققان گفتند که این موضوع به این دلیل است که آنها سطوح بالاتری از پلاکهای مسدودکننده شریان دارند که مستعد پارگی هستند و میتوانند با مسدود کردن جریان خون به قلب یا مغز باعث حمله قلبی یا سکته مغزی شوند.
دکتر «جان برندل»، محقق ارشد در موسسه قلب و عروق ماساچوست، در یک بیانیه خبری گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که بیماری کبد چرب نه تنها یک بیماری کبدی است، بلکه یک نشانگر مهم خطر بیماری قلبی نیز میباشد.»
این تجمع چربی در کبد، خطر ابتلا به زخم کبد و سرطان کبد را در فرد افزایش میدهد، اما متخصصان گمان میکنند که ممکن است اثرات گستردهتری نیز بر سلامت داشته باشد.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۳۶۰۰ شرکتکننده در یک مطالعه بزرگ در مورد بیمارانی که به دلیل درد قفسه سینه تحت درمان قرار گرفته بودند را تجزیه و تحلیل کردند.
سیتیاسکنها هم سطح پلاک شریانی در بدن بیماران و هم اینکه آیا آنها به بیماری کبد چرب مبتلا بودهاند را ارزیابی کردند.
محققان دریافتند که کمی بیش از ۲۵ درصد از بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب بودند.
به طور کلی، بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب ۱۵ درصد سطح پلاک شریانی بالاتری نسبت به افراد بدون کبد چرب داشتند.
این بیماران همچنین۲۴ درصد سطح پلاک شریانی غیرکلسیفیه بیشتری داشتند، نوعی پلاک که در جای خود سفت نشده است و بنابراین خطر پارگی و ایجاد لخته خون را افزایش میدهد.
در طول حدود دو سال پیگیری، بیماران مبتلا به کبد چرب بیشتر احتمال داشت که یک مشکل عمده سلامت قلب را تجربه کنند، ۴.۱ درصد در مقایسه با ۲.۵ درصد است. این موارد شامل مرگ، حمله قلبی یا بستری شدن در بیمارستان به دلیل درد قفسه سینه بود.
این مطالعه نشان داد که بیماری کبد چرب حتی پس از در نظر گرفتن سایر عوامل خطر قلبی، همچنان با ۶۹ درصد افزایش خطر ابتلا به این مشکلات قلبی مرتبط است.
محققان نتیجه گرفتند که پلاک شریانی غیرکلسیفیه، ۱۱ درصد از افزایش خطر قلبی مرتبط با بیماری کبد چرب را تشکیل میدهد.
آنها گفتند که مطالعات آینده باید بررسی کنند که آیا استاتینهای کاهشدهنده کلسترول یا داروهای GLP-۱ برای کاهش وزن ممکن است این خطر قلبی را در بین افراد مبتلا به بیماری کبد چرب کاهش دهند یا خیر.
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