به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست، علی بناگر، مدیر پارک طبیعت پردیسان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای میزبانی از شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم، مجموعهای از اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک طبیعت پردیسان به اجرا درآمد تا ظرفیت این مجموعه برای پذیرش و خدمترسانی به مراجعان ارتقا یابد.
وی افزود: در همین راستا، عملیات زیرسازی و اجرای روکش آسفالت پارکینگ پردیسان با هدف بهسازی محل استقرار خودروها، افزایش ایمنی، روانسازی تردد و تسهیل دسترسی شرکتکنندگان در مراسم انجام شد.
بناگر ادامه داد: علاوه بر بهسازی پارکینگ، سایر اقدامات پشتیبانی و خدماتی نیز برای آمادهسازی فضای پارک و ایجاد شرایط مناسب برای اسکان موقت و رفاه شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی و اجرا شد.
وی همچنین با اشاره به بازدید شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، از روند آمادهسازی پارک طبیعت پردیسان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در این بازدید بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم و تکریم شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کرد.
مدیر پارک طبیعت پردیسان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات انجامشده با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تأمین رفاه مراجعان و استفاده بهینه از ظرفیتهای پارک طبیعت پردیسان در خدمت مردم عزیز کشورمان صورت گرفته است.
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