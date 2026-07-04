به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شورای سیاستگذاری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو ضمن بررسی آخرین برنامه های اجرایی، بر لزوم هماهنگی همه بخشهای سازمان برای پشتیبانی مناسب از مراسم میزبانی و تشییع قائد شهید تأکید و مقرر کرد تمامی واحدهای مرتبط مأموریت های محوله را با قید فوریت اجرا کنند.

در این نشست مقرر شد مدیران کل، معاونت ها و بخش های مختلف سازمان با استفاده از همه امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و ظرفیت های اجرایی، زمینه ارائه خدمات مناسب و پشتیبانی مؤثر از این مراسم را فراهم کنند و هماهنگی لازم میان واحدهای ستادی و اجرایی به صورت مستمر برقرار باشد.

اعضای شورای سیاستگذاری همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های داوطلبانه کارکنان، اجرای دقیق پروتکل‌های ابلاغی، تقسیم مسئولیت‌ها و پیگیری مستمر روند اجرای مصوبات تأکید کردند تا همه اقدامات با نظم، انسجام و کیفیت مناسب انجام شود.

بر اساس تصمیمات این شورا، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز موظف شدند ضمن حفظ روند عادی ارائه خدمات سلامت، برنامه های لازم را برای استمرار خدمات دارویی در محدوده های برگزاری مراسم اجرا کنند و آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی را داشته باشند.

در همین راستا، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز برنامه فعالیت داروخانه های تحت پوشش خود را متناسب با روزهای برگزاری مراسم تنظیم کرده است.

بر این اساس، داروخانه های مستقر در محدوده مصلای تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه و داروخانه های واقع در محدوده خیابان آزادی در روز ۱۵ تیرماه با حضور مسئولان فنی آماده ارائه خدمات دارویی به شهروندان و زائران خواهند بود.

شورای سیاستگذاری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد اجرای منظم مصوبات، هماهنگی میان بخشهای اجرایی، حفظ تداوم خدمات سلامت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تخصصی و پشتیبانی سازمان، از مهمترین اولویتهای این مجموعه در ایام برگزاری مراسم است و روند اجرای برنامه ها تا پایان مأموریت به صورت مستمر پایش خواهد شد.