به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن ابراهیمی صبح شنبه با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای اعزام زائران به مراسم تشییع امام شهید، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت حمل و نقل و امکانات موجود اعزام ۱۰ هزار نفر از استان هرمزگان به تهران برنامهریزی شده است.
وی افزود: برای زائرانی که با قطار به تهران اعزام میشوند، دو محل اسکان، برای اعزام شدگان با اتوبوس یک محل اسکان و برای افرادی که با خودروی شخصی در این مراسم حضور مییابند، چهار محل اسکان در تهران پیشبینی شده است.
معاون اردوی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان بیان، کرد: آدرس محلهای اسکان از طریق فضای مجازی اطلاعرسانی شده و همچنین در نامههای ارسالی به شهرستانها در اختیار مسئولان کاروانها قرار گرفته است تا هنگام اعزام در اختیار زائران قرار گیرد. همچنین در صورت نیاز این اطلاعات برای افراد ثبتنام شده از طریق شماره تلفنهای ثبت شده نیز ارسال خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به پیشبینی اسکان زائران در سایر شهرها، گفت: برای حدود ۲ هزار نفر در قم و حدود ۵ هزار نفر در مشهد نیز تمهیدات اسکان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان از زائران به ویژه افرادی که با خودروی شخصی سفر میکنند، خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ نظم و انضباط و پرهیز از شتابزدگی سفری ایمن داشته باشند و در صورت بروز حوادث غیر مترقبه خونسردی خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل تجمعات ناشی از این حوادث خودداری کنند.
نظر شما