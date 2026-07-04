به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، اظهار کرد: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرق و شمالی هرمزگان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی این مناطق خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، افزود: از روز یکشنبه بعدازظهر افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی در مناطق دریایی سبب تلاطم دریا خواهد شد.

حمزه‌نژاد، تأکید کرد: رفت‌وآمد شناورها، به ویژه شناورهای سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: به لحاظ دمایی در هفته جاری افزایش نسبی دمای بیشینه در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.