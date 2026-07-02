به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزهنژاد، اظهار کرد: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، تندباد لحظهای و گاه تگرگ در مناطق مستعد پیشبینی میشود.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان، افزود: در دریای عمان و شرق تنگه هرمز، افزایش بادهای جنوب شرقی سبب تلاطم دریا خواهد شد و بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۰۰ سانتیمتر میرسد.
حمزهنژاد با توصیه به انجام تمهیدات لازم برای رفتوآمد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک و صیادی، گفت: وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تا روز شنبه ادامه دارد و از شدت وزش بادهای شمال غربی در خلیج فارس کاسته خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین تداوم بارشهای عصرگاهی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: به لحاظ دمایی نیز در این مدت افزایش نسبی دمای بیشینه با تأکید بر سواحل و مناطق شرقی استان پیشبینی میشود.
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