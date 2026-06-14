به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان در روز یکشنبه (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) اظهار کرد: در ساعات صبح امروز وزش بادهای جنوب شرقی روی دریا حاکم خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

حمزه‌نژاد تأکید کرد: از صعود به ارتفاعات شرقی به‌ویژه محدوده شهرستان بشاگرد و همچنین قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی جداً خودداری شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در خصوص شرایط دریایی نیز گفت: آب‌های دریای عمان و شرق تنگه هرمز متلاطم است و به شناورهای سبک و صیادی توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند.

حمزه‌نژاد در پایان درباره نوسانات دمایی خاطرنشان کرد: دمای استان بین یک تا دو درجه سلسیوس نوسان خواهد داشت.