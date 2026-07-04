به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج جامعه پزشکی، دکتر محمد زارع‌زاده، مسئول این سازمان، با اشاره به بسیج تمامی ظرفیت‌های تخصصی و عمومی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم در شهرهای تهران، مشهد و قم، اظهار داشت: جهادگران جامعه پزشکی در قالب ایستگاه‌های سلامت، پست‌های امداد، درمانگاه‌های تخصصی و بیمارستان‌های صحرایی، با همکاری وزارت بهداشت و معاونت سلامت و دفاع زیستی سپاه، آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

جزئیات ظرفیت‌های درمانی و امدادی

زارع‌زاده با تشریح گستره حضور نیروهای جهادی گفت: این خدمات توسط متخصصان در رشته‌های فوق‌تخصصی، تخصصی، عمومی و همچنین کادر پرستاری، مامایی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی در قالب‌های زیر ارائه می‌شود:

ایستگاه‌ها و مراکز: استقرار ۱۸۰ ایستگاه سلامت، ۲۰ پست امدادی و ۸ بیمارستان صحرایی.

درمانگاه‌ها: راه‌اندازی ۴۳ درمانگاه تخصصی در استان‌های مختلف و ۲۲ درمانگاه معین در مراکز اسکان خواهران (شهرداری تهران) به‌صورت شبانه‌روزی.

تیم‌های واکنش سریع: سازماندهی ۱۰۰ تیم واکنش سریع و ۱۲۰ تیم امداد و انتقال ویژه مراسم تهران.

مشارکت‌های مردمی: اعلام آمادگی بیش از ۲۰۰ موکب خودجوش کادر درمان برای ارائه خدمات عمومی و پذیرایی.

مسئول بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره به اقدامات اختصاصی در شهر تهران افزود: «تامین نیروی انسانی ۲۵ ون و ۱۰ اتوبوس آمبولانس با مشارکت شهرداری تهران، ایجاد ۲۲ ایستگاه سلامت بانوان و راه‌اندازی ۸۴ غرفه ویژه مادر و کودک از مهم‌ترین اقدامات برنامه‌ریزی شده است.»

وی همچنین با تأکید بر تأمین اسکان متمرکز برای ۳۵ هزار نفر از کادر درمان زائر، با تمرکز بر شهر مشهد مقدس، از تداوم راه این شهید خدمت خبر داد.

تداوم خدمات جهادی تا پایان تابستان

زارع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این فعالیت‌ها در قالب طرح «خادمین امام شهید» ساماندهی شده است. بر همین اساس، حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم و ارائه خدمات پزشکی به نیابت از امام شهید امت، با مشارکت بیش از ۷۰۰ کانون و ۱۰۰۰ گروه جهادی تا پایان تابستان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.