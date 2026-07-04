اجرای ۱۲ هزار متر مربع آسفالت در روستای خواجه احمد شهرستان زهک

امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات عمرانی و بهبود زیرساختهای روستایی، پروژه آسفالت معابر روستای خواجه احمد در بخش مرکزی شهرستان زهک با متراژ ۱۲ هزار متر مربع به اتمام رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با بهرهگیری از اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است و گامی مهم در جهت توسعه امکانات رفاهی منطقه خواهد بود.
وی تصریح کرد: این طرح عمرانی با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زهک و مشارکت دهیاری روستای خواجه احمد به مرحله اجرا رسید.
عدیلی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در تسهیل تردد خودروها و عابران پیاده دارد.
نظر شما