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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

اجرای ۱۲ هزار متر مربع آسفالت در روستای خواجه احمد شهرستان زهک

اجرای ۱۲ هزار متر مربع آسفالت در روستای خواجه احمد شهرستان زهک

زاهدان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۲ هزار متر مربع آسفالت در روستای خواجه احمد شهرستان زهک اجرا شد.

امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات عمرانی و بهبود زیرساخت‌های روستایی، پروژه آسفالت معابر روستای خواجه احمد در بخش مرکزی شهرستان زهک با متراژ ۱۲ هزار متر مربع به اتمام رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با بهره‌گیری از اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است و گامی مهم در جهت توسعه امکانات رفاهی منطقه خواهد بود.

وی تصریح کرد: این طرح عمرانی با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زهک و مشارکت دهیاری روستای خواجه احمد به مرحله اجرا رسید.

عدیلی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در تسهیل تردد خودروها و عابران پیاده دارد.

کد مطلب 6878808

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