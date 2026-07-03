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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

انهدام یک تیم تروریستی در تفتان استان سیستان و بلوچستان

انهدام یک تیم تروریستی در تفتان استان سیستان و بلوچستان

تفتان - یک تیم تروریستی در تفتان استان سیستان و بلوچستان مورد شناسایی قرار گرفت و ۲ نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، و به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان مورد شناسایی قرار گرفت و ۲ نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.

این تیم که قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی نماید، با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منطقه، پیش از اجرای عملیات تروریستی، مورد ضربه قرار گرفت.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از محل اختفاء خود خارج شده بودند که در کمین رزمندگان قرار گرفته و در عملیات مشترک سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا به هلاکت رسیده، و مقادیری سلاح و مهمات، نارنجک و وسایل ارتباطی از این تیم کشف و ضبط شد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های تروریستی و وابستگان آنان هشدار داد: اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و به زودی مورد ضربه قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6878394

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