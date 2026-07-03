پهلوگیری ۳۰۸ کشتی باری در طول جنگ رمضان در بندر شهید بهشتی چابهار

قاسم عسکری نسب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت عملیاتی بندر شهید بهشتی، از نقش راهبردی این بندر در خط مقدم اقتصاد و تجارت کشور خبر داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد بندر شهید بهشتی در دهانه اقیانوس، آن را پرچمدار جبهه اقتصادی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: بندر شهید بهشتی چابهار به دلیل دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، دروازه اصلی ورود کالا به کشور محسوب می‌شود و از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، علی‌رغم تهدیدات دشمن آمریکایی و صهیونیستی، نقش کلیدی خود را در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای راهبردی کشور به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.

عسکری نسب با تأکید بر تداوم بی‌وقفه فعالیت‌های بندری تصریح کرد: از روز نخست جنگ، عملیات تخلیه و بارگیری را به صورت ۲۴ساعته ادامه داده‌ایم و در حال حاضر سه تا چهار سرویس بارگیری ویژه برای شهرستان‌ها فعال است.

وی افزود: این بندر همچنان فعال است و با پذیرایی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، کشتی‌های کانتینری و همچنین شناورهای نفتی، در حال ایفای نقش بی‌بدیل خود در تأمین امنیت غذایی و سوخت جنوب شرق کشور می‌باشد.

مدیرکل بنادر و دریا نوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد آماری بندر در بازه زمانی مذکور بیان کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، بیش از ۳۰۸ فروند کشتی پهن‌پیکر حامل کالاهای اساسی و کانتینری در بندر شهید بهشتی تخلیه یا بارگیری شده است؛ در این ایام، بیش از دو میلیون تن کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با بالاترین سطح کارایی عملیات تخلیه و بارگیری شد و در حال حاضر نیز از ظرفیت صددرصدی عملیاتی بندر چابهار استفاده می‌شود.

عسکری نسب با اشاره به حجم بالای محموله‌های ورودی به بندر شهید بهشتی گفت: این کشتی حامل هفتاد و یک هزار تن کالای اساسی شکر می‌باشد که بخش بسیار زیادی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد؛ این محموله پس از تخلیه بلافاصله به سراسر کشور ارسال خواهد شد. هدف ما این است که با تداوم این روند، دغدغه‌ای برای مردم در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.

وی همچنین به نقش بین‌المللی بندر چابهار در دوران جنگ پرداخت و خاطرنشان ساخت: بندر شهید بهشتی چابهار در جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر نقش حیاتی در تأمین نیازهای داخلی، بیشترین اثرگذاری را در تأمین کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه و محصور در خشکی نیز داشته است؛ این بندر به عنوان یک شریان حیاتی برای منطقه عمل کرده است.