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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

آماده‌باش راهداری سیستان و بلوچستان برای سفر ایمن زائران رهبر شهید

آماده‌باش راهداری سیستان و بلوچستان برای سفر ایمن زائران رهبر شهید

زاهدان- سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از آماده‌باش کامل گشت‌های راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعزام زائران از استان در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ تیرماه اظهار کرد: در راستای تأمین ایمنی سفر زائران و ارائه خدمات مطلوب، گشت‌های راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود و این آماده‌باش تا زمان بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: نیروهای راهداری با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات لازم، ضمن پایش مستمر جاده‌ها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات، رسیدگی به حوادث احتمالی و رفع موانع تردد را دارند تا زائران سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را داشته باشند.

دشتی زاده تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با تمام توان و ظرفیت، در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز و فراهم کردن سفری ایمن و مطمئن در طول این ایام در آماده‌باش کامل قرار دارد.

کد مطلب 6878879

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