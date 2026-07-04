به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اعزام زائران از استان در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ تیرماه اظهار کرد: در راستای تأمین ایمنی سفر زائران و ارائه خدمات مطلوب، گشت‌های راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود و این آماده‌باش تا زمان بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: نیروهای راهداری با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات لازم، ضمن پایش مستمر جاده‌ها، آمادگی کامل برای ارائه خدمات، رسیدگی به حوادث احتمالی و رفع موانع تردد را دارند تا زائران سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را داشته باشند.

دشتی زاده تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با تمام توان و ظرفیت، در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز و فراهم کردن سفری ایمن و مطمئن در طول این ایام در آماده‌باش کامل قرار دارد.