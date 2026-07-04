آبرسانی پایدار به بیش از ۵ هزار روستای سیستان و بلوچستان شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سیاسر صبح شنبه به خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت آبرسانی روستایی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن بیشترین شمار آبادی‌های کشور، همواره با چالش‌های جدی در حوزه تأمین آب شرب روستایی روبه‌رو بوده است. در این استان حدود ۵ هزار و ۵۷۷ روستای دارای کد آبادی وجود دارد؛ که با احتساب آبادی‌های فاقد کد، شمار سکونتگاه‌های روستایی به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ آبادی می‌رسد. هدف‌گذاری کنونی ما ارائه خدمات به همین ۵ هزار و ۵۷۷ روستا است.

مدیر دفتر توسعه آب رسانی روستاهای سیستان و بلوچستان افزود: جمعیت روستایی استان یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر برآورد می‌شود که از مجموع ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت کل استان، سهمی نزدیک به ۵۰ درصد را تشکیل می‌دهد. این نسبت بالای جمعیت روستایی، اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری پایدار برای آبرسانی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده گفت: برای خدمت‌رسانی شایسته به این جمعیت گسترده، مجتمع‌های آبرسانی روستایی در سطح استان پیش‌بینی و اجرایی شده‌اند. استان سیستان و بلوچستان از نظر منابع تأمین آب شرایط ویژه‌ای دارد. در شمال استان، روستاها عمدتاً از طریق چاه‌ها تأمین آب می‌شوند و در منطقه سیستان، که مرکز استان محسوب می‌شود، چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق منبع اصلی آب روستاها هستند. در جنوب استان نیز برنامه‌های جدید و طرح‌های مقدماتی در حال اجراست.

سیاسر در خصوص طرح‌های در دست اقدام تصریح کرد: یکی از طرح‌های مهم، بازنگری یک پروژه قدیمی در شمال استان است. این پروژه که در اوایل دهه ۷۰ در سیستان اجرا شده بود، به‌ویژه در فصل تابستان با نارسایی‌هایی مانند افت فشار و قطعی‌های موقت آب همراه است که موجب نارضایتی ساکنان می‌شود. با بازنگری این طرح، پیش‌بینی می‌شود مشکلات مذکور در منطقه سیستان مرتفع شود.

مدیر دفتر توسعه آب رسانی روستاهای سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس مصوبات سفر استاندار، طرح‌های آبرسانی برای روستاهای حوزه خاش، سراوان، سیب و سوران و ایرانشهر در دست اجراست. در این مناطق، تأمین آب از منابع زیرزمینی انجام می‌شود و در طرح‌های اجرایی نیز بر استفاده از آب‌های زیرزمینی تأکید شده است.

وی در پایان به پروژه‌های جنوب استان اشاره کرد و گفت: در حوزه جنوب، شاخص‌ترین طرح‌های آبرسانی حتی در سطح کشور تعریف و پس از مطالعات دقیق، هم‌اکنون در حال اجراست. این طرح‌ها می‌توانند تحولی بنیادین در پایداری تأمین آب روستاهای جنوب استان ایجاد کنند و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آنها، چالش کم‌آبی در این مناطق تا حد زیادی برطرف شود.