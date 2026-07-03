به گزارش خبرگزاری مهر محمدمهدی زارعی بیان کرد: با هدف تسهیل مشارکت گستردهی مردم سیستان و بلوچستان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، برنامهی ویژه عملیاتی ریلی را با بهکارگیری ۷۰ درصد از ظرفیت ناوگان ریلی در مسیر زاهدان–تهران آغاز می شود.
مدیر کل راه آهن جنوب شرق، ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره کل برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران، اظهار داشت: تمامی توان عملیاتی شبکه ریلی جنوب شرق برای مدیریت دقیق این رویداد ملی بسیج شده است.
اختصاص ۷۰ درصد ظرفیت به زائران برای تسهیل در تردد
زراعی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته طبق دستور مدیرعامل محترم راه آهن، این اداره کل با اختصاص ۷۰ درصد از ظرفیت قطارهای روزانه زاهدان-تهران، امکان اعزام متمرکز هواداران و سوگواران را فراهم کرده است. با توجه به تفاوت ظرفیت ناوگان در این مسیر، برای قطار ۴ تخته رجا، ۲۸۰ صندلی به صورت ویژه جهت تسهیل اعزام زائران در نظر گرفته شده است و در روزهایی که ناوگان جوپار فعالیت میکند، ۴۲۰ صندلی به متقاضیان شرکت در مراسم اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این حجم از برنامهریزی با هدف جلوگیری از ازدحام و مدیریت بهینه ترددها انجام شده است، افزود: اولویت ما در این ایام، ارائه سفری ایمن و با کیفیت برای تمامی مسافران است و تمامی ایستگاهها برای میزبانی از زائران و مدیریت لحظهای ترددها در آمادهباش کامل به سر میبرند.
مدیر کل راه آهن جنوب شرق با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با مسئولان استانی، از استقرار موکبهای خدمترسانی در ایستگاههای اصلی جهت پذیرایی و راهنمایی مسافران خبر داد. همچنین، ستاد مدیریت عملیات ریلی در جنوب شرق به صورت شبانه روزی وضعیتِ تردد قطارها را رصد میکند تا با مدیریت دقیق، کمترین اختلال در برنامهی زمانی حرکتها ایجاد شود.
وی با قدردانی از صبر و همراهی مسافران، تصریح کرد: همکاران ما در بخشهای فنی، ایستگاهی و خدمات مسافری، با تمام توان در تلاشاند تا علیرغم حجم بالای تقاضای سفر در این روزها، تجربهای منظم و توأم با آرامش برای زائران فراهم کنند.
زراعی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با این تدابیر لجستیکی، بخشی از تقاضای سفر در محور جنوب شرق به صورت سازمان دهیشده و ایمن مدیریت شود تا تمامی مشتاقان بتوانند بدون دغدغه، در این مراسم ملی حضور یابند.
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