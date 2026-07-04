روایتی از نماد و معنا در انیمیشن های متاخر کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی روایت، نماد و معنا در انیمیشن‌های متاخر کودکان به همت دبیرخانه همایش ملی کودک، عرفان و سلامت معنوی با همکاری موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

هفدهمین پیش نشست همایش با ارائه رضا سربخش استاد دانشگاه، دکتری مطالعات تلویزیون، نویسنده و کارگردان انیمیشن، پژوهشگر و نقد محمدحسین سرانجام، معاون آموزش موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی و دبیر علمی حجت الاسلام علی فضلی، دانشیار گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

این نشست روز یکشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ به نشانی قم، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود