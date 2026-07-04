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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

تشکیل پرونده تعزیراتی گران‌فروشی روغن خودرو در لرستان

تشکیل پرونده تعزیراتی گران‌فروشی روغن خودرو در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل پرونده تعزیراتی گران‌فروشی روغن خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده گران‌فروشی روغن خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده اتهام گران‌فروشی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال جریمه نقدی دوبرابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان لرستان پیرامون واحد صنفی روغن خودرو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6878843

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