به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده گران‌فروشی روغن خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده اتهام گران‌فروشی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال جریمه نقدی دوبرابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان لرستان پیرامون واحد صنفی روغن خودرو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.