آخوند کمالی: اقتدار امت اسلامی در گرو وحدت و همدلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخوند گلدی کمالی اظهار کرد: وحدت نباید تنها در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به یک راهبرد دائمی در جوامع اسلامی تبدیل شود.
وی افزود: مکتب رهبر شهید به ما میآموزد که عقلانیت و عدالت، زبان مشترک همه مسلمانان است و هرگاه حرکتها بر پایه عدالت، خدمت به مردم و ارزشهای الهی شکل گیرد، اختلافات مذهبی جای خود را به همدلی و همکاری خواهد داد.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ادامه داد: اقتدار امت اسلامی زمانی محقق میشود که مسلمانان از دایره اختلاف خارج شوند و بر محور ارزشهای مشترک برای تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارند.
وی تصریح کرد: خدمت به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه، مهمترین نقطه اشتراک میان همه مسلمانان است و این نگاه میتواند زمینه وحدت عملی را بیش از گذشته فراهم کند.
آخوند کمالی با اشاره به نقش رهبر شهید در مقابله با جریانهای تفرقهافکن، گفت: شکستن روایتهای انحرافی و تاکید بر مشترکات امت اسلامی از مهمترین ویژگیهای ایشان بود.
وی افزود: رهبر شهید همواره معتقد بودند دشمنان اسلام از اختلافات تاریخی برای ایجاد شکاف میان مسلمانان استفاده میکنند و به همین دلیل باید تاریخ عزتمند امت اسلامی که در آن شیعه و سنی در کنار یکدیگر از اسلام دفاع کردهاند، بازخوانی و تبیین شود.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت اظهار کرد: نباید منتظر ماند تا وحدت به صورت طبیعی شکل بگیرد بلکه این موضوع نیازمند برنامهریزی، آموزش و فرهنگسازی مستمر است.
وی خاطرنشان کرد: در برنامههای آموزشی باید به جای برجسته کردن اختلافات، بر مشترکات اعتقادی، اخلاقی و تاریخی مسلمانان تاکید شود تا نسل جوان با روحیه همگرایی و برادری تربیت شود.
آخوند کمالی بر توسعه گفتوگوهای علمی میان پیروان مذاهب اسلامی تاکید کرد و گفت: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی، نشستهای علمی مشترک و برنامههای فرهنگی میان مدارس علوم دینی شیعه و اهل سنت میتواند نقش موثری در تقویت اعتماد متقابل داشته باشد.
وی افزود: این ارتباطات سبب میشود بسیاری از سو برداشتها از بین برود و نسل جوان از همان دوران تحصیل، فرهنگ گفتوگو، احترام متقابل و همزیستی مسالمتآمیز را بیاموزد.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت گفت: هر اندازه تعامل علمی میان علمای مذاهب بیشتر شود، فرصت سو استفاده جریانهای تفرقهافکن کمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید نگاه ویژهای به تقویت هویت ملی در کنار هویت دینی داشت، اظهار کرد: ایشان دفاع از ایران اسلامی را دفاع از اسلام میدانستند و همواره بر حفظ وحدت ملی تاکید داشتند.
آخوند کمالی افزود: تنوع مذهبی در ایران یک ظرفیت ارزشمند است و میتواند به عاملی برای افزایش انسجام و اقتدار ملی تبدیل شود.
وی ادامه داد: وطندوستی بخشی از باور دینی مسلمانان است و هویت مذهبی و هویت ملی نه تنها در تعارض با یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم هستند.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تصریح کرد: باید نسل جوان به گونهای تربیت شود که ضمن پایبندی به اعتقادات مذهبی خود، نسبت به حفظ امنیت، فرهنگ، استقلال و منافع ملی کشور نیز احساس مسوولیت داشته باشد.
آخوند کمالی نقش روحانیت در شرایط کنونی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز جهاد تبیین از مهمترین مسئولیتهای علما است و در برابر هجمههای رسانهای، سکوت نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
وی افزود: روحانیت باید در میان مردم حضور فعال داشته باشد، مسائل روز جامعه را تبیین کند و با ارتباط نزدیک با اقشار مختلف، زمینه خنثیسازی توطئههای تفرقهافکنانه را فراهم آورد.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت اظهار کرد: روحانیت باید صدای آرامش، عقلانیت و وحدت باشد تا جامعه در برابر جنگ رسانهای و فتنههای دشمنان، مسیر همدلی و انسجام را دنبال کند.
وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره جایگاه روحانیت، گفت: ایشان معتقد بودند روحانی نباید تنها به فعالیت در محیط حوزه اکتفا کند بلکه باید در متن جامعه حضور داشته باشد، درد مردم را بشناسد و با پاسخگویی به شبهات، نقش موثر خود را در هدایت افکار عمومی ایفا کند.
کمالی افزود: هر اندازه ارتباط میان علمای شیعه و اهل سنت مستحکمتر باشد، امکان ایجاد اختلاف از سوی دشمنان کاهش خواهد یافت و جامعه اسلامی با انسجام بیشتری در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: حفظ و ترویج میراث فکری رهبر شهید، مسئولیتی مشترک برای همه علما و نخبگان جهان اسلام است و تحقق این هدف، با تقویت وحدت، گفتوگو، همدلی و حضور موثر در عرصه جهاد تبیین امکانپذیر خواهد بود.
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