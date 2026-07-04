تمهیدات لازم در مرز مهران برای افزایش ترددهای احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های تشییع رهبر شهیدبا اشاره به هدف برگزاری این جلسه اظهار کرد: این نشست به منظور اتخاذ آخرین تمهیدات امنیتی، انتظامی، پشتیبانی، امداد و نجات و هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط با برگزاری مراسم تشییع و برنامه‌های پیش‌رو تشکیل شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های روزهای آینده و احتمال افزایش تردد زائران در مرزها افزود: با توجه به برگزاری آیین‌های مرتبط در عراق و همچنین مراسم تشییع و تدفین در قم و مشهد، احتمال حضور هموطنان و همچنین اتباع کشور عراق وجود دارد و لازم است همه دستگاه‌ها آمادگی لازم را برای مدیریت این شرایط داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدمات‌رسان گفت: باید از هم‌اکنون برای جلوگیری از هرگونه ازدحام در مرزها افزایش ظرفیت گیت‌های گذرنامه در صورت نیازارائه خدمات رفاهی تأمین آب و امکانات اولیه هماهنگی گمرک، مرزبانی، نیروهای امدادی، درمانی و سایر دستگاه‌های مسئول برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بر تکریم زائران عراقی تأکید کرد و افزود: مردم عراق در سال‌های گذشته در ایام اربعین میزبانی شایسته‌ای از زائران ایرانی داشته‌اند و اگر در این ایام برای شرکت در مراسم به کشورمان سفر کنندباید به بهترین شکل از آنان استقبال و خدمات لازم تا مقصد ارائه شود.

کرمی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی درباره تأمین سوخت نیز گفت: تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت جایگاه‌های سوخت و تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس‌های عراقی پیش‌بینی شده تا در روند خدمات‌رسانی مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه همه استان‌ها و دستگاه‌های کشور درگیر برگزاری این مراسم هستند خاطرنشان کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود استان و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها شرایط لازم برای مدیریت شایسته این ایام فراهم شود.

کرمی در ادامه با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم وداع با رهبر شهید در تهران گفت: حضور پرشور و معنادار مردم نشان‌دهنده پیوند عمیق و ماندگار آنان با رهبر شهید و قدردانی از سال‌ها خدمات ارزشمند ایشان در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

وی در پایان از انجام هماهنگی‌های لازم برای اعزام کاروان‌های استان به مراسم تشییع خبر داد و تأکید کرد: علاوه بر اعزام سازمان‌یافته زائران باید برای تردد گسترده افرادی که به صورت شخصی در این مراسم حضور خواهند یافت نیز برنامه‌ریزی و آمادگی کامل وجود داشته باشد.