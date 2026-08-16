به گزارش خبرنگار مهر، سعید مبشری تهیه‌کننده برنامه «بدون اجازه» درباره علت انتخاب قالب «پادپخش» برای بررسی آثار و نقد دوران پهلوی و میزان دوری آن از کلیشه‌های معمول اظهار کرد: آزادی عمل و جذابیت لحن در ساختار پادکست، امکان روایت‌گری اثرگذار را فراهم می‌کند. هدف ما ارائه قالبی بود که علاوه بر رادیو، در بسترهای چندرسانه‌ای نیز جذابیت خود را حفظ کند.

مبشری در پاسخ به چگونگی دست‌چین و راستی‌آزمایی حجم گسترده آثار منتشرشده پس از انقلاب در فرصت ۳۰ دقیقه‌ای برنامه گفت: این فرایند محصول روزها پیش‌تولید، گفتگوهای چالش‌برانگیز و پالایش مداوم میان اعضای تیم است. تلفیق شاهدهای صوتی با پژوهش‌های متنی، در کنار تجربه رسانه‌ای تیم، مسیر رسیدن به فرم روایی مطلوب را هموار کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «بدون اجازه» از چه ویژگی خاصی برخوردار است که مخاطب امروز روایت آن را برتابد و برگزیند، تصریح کرد: در میان تکثر موجود، معیار اصلی ما میزان اتکا به اسناد معتبر صوتی، تصویری و مکتوب و سنجش منطقی بودن نتیجه‌گیری‌هاست. تلاش می‌کنیم خود را جای شنونده بگذاریم؛ چراکه در فضای رقابتی امروز، تنها روایتی برگزیده می‌شود که مستدل، منطقی و مبتنی بر اسناد شفاف باشد.

برنامه «بدون اجازه» کاری از گروه فرهنگ و تمدن رادیو ایران، به تهیه‌کنندگی سعید مبشری و با پژوهش، نویسندگی و اجرای شهاب شهرزاد، هر پنجشنبه ساعت ۲۰:۲۵ به مدت ۳۰ دقیقه از آنتن رادیو ایران پخش می‌شود.