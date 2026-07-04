رستمی: مراسم تشییع رهبر شهید باید نماد اقتدار و همبستگی ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر شنبه در ششمین نشست ستاد استانی هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید، که در سالن جلسات سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی برگزار شد، از بسیج کامل ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: امروز باید در کنار برگزاری باشکوه آیین سوگواری، تصویری از اقتدار، انسجام و همبستگی مردم و نظام اسلامی به نمایش گذاشته شود.

رستمی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان برای خدمت‌رسانی به زائران افزود: مستندسازی اقدامات کمیته‌های اجرایی از الزامات این رویداد ملی است و امروز باید در کنار برگزاری باشکوه آیین سوگواری، تصویری از اقتدار، انسجام و همبستگی مردم و نظام اسلامی به نمایش گذاشته شود؛ چرا که در دوران جنگ، امکان برگزاری چنین مراسمی فراهم نبود.

وی با بیان اینکه اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد، افزود: تحولات اخیر نشان می‌دهد معادلات قدرت در عرصه بین‌المللی دستخوش تغییر شده و این اقتدار، ثمره خون مطهر شهدا، به‌ویژه رهبر شهید است.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به افزایش روزافزون درخواست‌های مردمی برای اعزام به مشهد و حضور در آیین تشییع، تصریح کرد: کمیته‌های تخصصی ستاد باید مأموریت‌های خود را تا پایان مراسم و بازگشت ایمن زائران با انسجام، هماهنگی و آمادگی کامل دنبال کنند.

رستمی همچنین بر ضرورت آماده‌سازی فضای شهری و ارتقای ایمنی مسیرهای تردد تأکید کرد و گفت: فضاسازی محیطی، سیاه‌پوش کردن معابر، تأمین روشنایی مسیرها و توقف تمامی عملیات حفاری، به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی استان، باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای ستاد، بر استمرار نظارت‌های میدانی پیش از برگزاری مراسم تأکید کرد و گفت: کمیته نظارت و ارزیابی باید با رصد مستمر عملکرد دستگاه‌ها، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه رفع نواقص احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی را فراهم کند.