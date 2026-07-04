راهنمای عزاداران ورودی از جنوب تهران برای حضور در مراسم تشییع

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به محدودیتهای ترافیکی پیشبینی شده در روز مراسم قائد شهید امت، از شهروندان درخواست شده است پس از رسیدن به محدودههای تعیین شده، خودروهای خود را در پارکینگهای معرفی شده مستقر کرده و ادامه مسیر را از طریق ناوگان حملونقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس طی کنند. برای ورودیهای مختلف جنوب تهران نیز سناریوهای متفاوتی طراحی شده تا عزاداران بتوانند با سهولت بیشتری خود را به مصلی برسانند.
عزاداران ورودی از آزادراه تهران - ساوه چه کنند؟
شهروندانی که از مسیر آزادراه تهران - ساوه وارد پایتخت میشوند، میتوانند تا محدوده بزرگراه شهید بروجردی با خودروی شخصی تردد کنند.
برای این گروه، پارک حاشیهای شهید بروجردی و حاشیه بزرگراه آزادگان به عنوان محل پارک خودرو در نظر گرفته شده است. پس از پارک خودرو، اتوبوسهای پیشبینی شده عزاداران را به ایستگاه مترو آزادگان در خط ۳ منتقل خواهند کرد تا از طریق شبکه مترو به نزدیکترین ایستگاه محل برگزاری مراسم دسترسی پیدا کنند.
مسیر ویژه ورودی بزرگراه آیتالله سعیدی
برای عزادارانی که از بزرگراه آیتالله سعیدی وارد تهران میشوند، محل انسداد در تقاطع سعیدی و آزادگان پیشبینی شده است.
زمین خاکی مجاور آزادگان (مهبان) به عنوان پارکینگ خودروها تعیین شده و شرکتکنندگان پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه مترو آزادگان، باید از خط ۳ مترو به ایستگاه شهید بهشتی رفته و سپس با استفاده از خط یک مترو در مسیر تجریش، خود را به نزدیکترین ایستگاه محل مراسم برسانند.
چهار سناریوی تردد برای ورودی آزادراه خلیج فارس
بخش مهمی از زائران و عزاداران از محور قم و آزادراه خلیج فارس وارد تهران خواهند شد. برای این محور چند سناریوی مختلف در نظر گرفته شده است.
در نخستین سناریو، خودروها تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) امکان تردد دارند و سپس باید در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) مستقر شوند. از آنجا نیز عزاداران با اتوبوس به ایستگاه مترو حرم مطهر منتقل شده و از طریق خط یک مترو راهی محل مراسم خواهند شد.
در سناریوی دوم، محل انسداد پل کهریزک تعیین شده و پارکینگهای کهریزک، شهر آفتاب و شاهد برای توقف خودروها آماده شدهاند. در این مسیر نیز انتقال شرکتکنندگان به ایستگاه مترو حرم مطهر از طریق اتوبوس انجام خواهد شد.
در سناریوی سوم، عزاداران میتوانند خودروهای خود را در محدوده اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره)، بهشت زهرا (س) و دانشگاه یادگار امام مستقر کرده و از طریق ایستگاه مترو حرم مطهر به سمت محل مراسم حرکت کنند.
همچنین در سناریوی چهارم، پارک حاشیهای بزرگراه خلیج فارس، علامه عسگری و هاشمی بدون اعمال محدودیت انسداد در اختیار شهروندان قرار گرفته و دسترسی به ایستگاههای مترو حرم مطهر و شاهد برای آنان فراهم خواهد بود.
راهنمای تردد از جاده قدیم قم
برای خودروهای ورودی از جاده قدیم قم، محل انسداد در تقاطع رجایی و شهرداری پیشبینی شده است.
زمین خاکی میدان فرمانداری، پایانه جوانمرد و بلوار دستواره به عنوان پارکینگهای اصلی این محور معرفی شدهاند. عزاداران پس از پارک خودرو میتوانند از ایستگاههای مترو شهرری یا جوانمرد قصاب در خط یک استفاده کرده و مستقیماً به سمت محل برگزاری مراسم حرکت کنند.
در سناریوی دیگر این محور نیز پارک حاشیهای بزرگراه آوینی در محدوده تقاطع آوینی و رجایی برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است. در این مسیر، شهروندان ابتدا از خط ۹ اتوبوس تندرو استفاده کرده و سپس از طریق ایستگاههای مترو شهرری یا جوانمرد قصاب به شبکه مترو متصل خواهند شد.
عزاداران ورودی از جاده ورامین
شهروندانی که از جاده ورامین وارد تهران میشوند، میتوانند تا ۲۰۰ متر جلوتر از پارکینگ فیروزآباد با خودروی شخصی تردد کنند.
زمینهای خاکی محدوده فیروزآباد برای پارک خودروها پیشبینی شده و پس از آن، اتوبوسهای ویژه عزاداران را به ایستگاه مترو دولتآباد در خط ۶ منتقل خواهند کرد.
شرکتکنندگان سپس باید در ایستگاه شهدای هفتم تیر وارد خط یک مترو شده و مسیر خود را تا نزدیکترین ایستگاه محل مراسم ادامه دهند.
مسیر دسترسی از بزرگراه امام رضا (ع)
برای عزادارانی که از بزرگراه امام رضا (ع) وارد تهران میشوند نیز دو سناریوی ترافیکی در نظر گرفته شده است.
در سناریوی نخست، محل انسداد در تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) و شهید شوشتری قرار دارد و پارکینگ ورزشگاه تختی به عنوان محل توقف خودروها معرفی شده است.
فاصله این پارکینگ تا ایستگاه مترو ورزشگاه تختی حدود ۵۰۰ متر است و عزاداران میتوانند از طریق خط ۷ مترو و سپس خط یک خود را به محل مراسم برسانند.
در سناریوی دوم، خودروها تا تقاطع شهید شوشتری و هجرت امکان تردد دارند و پارک حاشیهای بزرگراه شهید شوشتری برای پارک خودروها در نظر گرفته شده است. در این مسیر نیز ایستگاه مترو ورزشگاه تختی نقطه اتصال عزاداران به شبکه حملونقل ریلی خواهد بود.
توصیه مدیریت شهری به عزاداران
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خواسته است با توجه به حجم بالای تردد، حتیالمقدور از توقف در معابر غیرمجاز خودداری کرده و پس از استقرار خودرو در پارکینگهای تعیین شده، ادامه مسیر را با مترو و اتوبوس طی کنند تا جابهجایی عزاداران با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.
نظر شما