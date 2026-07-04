اقدامات شهرداری برای تسهیل تردد و اسکان بانوان زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران؛ همزمان با ورود زائران از سراسر کشور برای حضور در مراسم وداع با پیکرهای مطهر و آیین تشییع رهبر شهید، قرارگاه زنان و خانواده آیین وداع شهرداری تهران با هدف تسهیل تردد و اسکان بانوان زائر، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، نقشه مراکز اصلی اسکان ویژه بانوان در سطح شهر تهران و همچنین نقشه غرفه‌های مادر و کودک مستقر در مسیرهای منتهی به مراسم و نقاط مختلف شهر تهیه و در اختیار زائران قرار گرفته است تا دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز با سهولت بیشتری انجام شود.

همچنین با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران، نیروهای قرارگاه زنان و خانواده شهرداری تهران در ۲۷ ستاد استقبال مستقر در مبادی ورودی پایتخت حضور دارند و بانوان و دختران زائر را که به‌صورت فردی یا گروهی وارد تهران می‌شوند، با ارائه نقشه‌های راهنما و اطلاعات لازم، به سمت مراکز اسکان، غرفه‌های مادر و کودک، محل برگزاری مراسم وداع در مصلای امام خمینی(ره) و مسیرهای مراسم تشییع هدایت می‌کنند.

هدف اصلی این اقدام، ایجاد آرامش، تسهیل تردد و جلوگیری از سردرگمی بانوان زائر از لحظه ورود به شهر است، تمامی تلاش‌ها بر این است که زائران در طول مدت حضور خود در تهران، با سهولت بیشتری از خدمات اسکان، راهنمایی و پشتیبانی بهره‌مند شوند و با کمترین دغدغه در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهیدمان شرکت کنند.