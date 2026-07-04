بازیکن فصل قبل استقلال به سپاهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر با اعلام رسانه باشگاه سپاهان، امیرحسین جلالی‌وند، وینگر جوان فصل گذشته باشگاه استقلال خوزستان با عقد قراردادی به مدت ۳ فصل به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.



وی سابقه بازی در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان را در کارنامه خود دارد.⁩