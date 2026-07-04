بازیکن فصل قبل استقلال به سپاهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر با اعلام رسانه باشگاه سپاهان، امیرحسین جلالیوند، وینگر جوان فصل گذشته باشگاه استقلال خوزستان با عقد قراردادی به مدت ۳ فصل به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
وی سابقه بازی در تیمهای ملی نوجوانان و جوانان را در کارنامه خود دارد.
بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقلال خوزستان با قراردادی دو ساله به تیم سپاهان اصفهان پیوست.
به گزارش خبرگزاری مهر با اعلام رسانه باشگاه سپاهان، امیرحسین جلالیوند، وینگر جوان فصل گذشته باشگاه استقلال خوزستان با عقد قراردادی به مدت ۳ فصل به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
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