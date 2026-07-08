وضعیت مبهم بازیکنان تمدیدی استقلال/ مذاکره مدیران با رضاییان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در روزهای اخیر مذاکرات خود را با برخی بازیکنان برای تمدید قرارداد و حفظ ترکیب فصل گذشته دنبال کرده، اما هنوز توافق نهایی با چند نفر از این بازیکنان حاصل نشده است.

در این میان، شرایط رامین رضاییان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه هواداران استقلال است. این بازیکن که با آبی‌پوشان قرارداد دارد، به دلیل دریافت پیشنهاد خارجی خواهان افزایش مبلغ قرارداد فعلی خود شده است.

رضاییان معتقد است با توجه به پیشنهادهایی که از خارج از کشور دریافت کرده، شرایط قراردادش نیاز به بازنگری دارد و در صورتی که باشگاه استقلال با درخواست او موافقت نکند، احتمال جدایی‌اش از این تیم وجود خواهد داشت.

با این حال مسئولان استقلال تاکنون با افزایش رقم قرارداد رضاییان موافقت نکرده‌اند و مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد. باید دید در روزهای آینده این اختلاف نظر به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و آیا این مدافع باتجربه به همکاری خود با آبی‌پوشان ادامه می‌دهد یا تصمیم دیگری خواهد گرفت.

در کنار رضاییان، وضعیت چند بازیکن دیگر استقلال نیز هنوز مشخص نشده است. روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی از جمله بازیکنانی هستند که مذاکرات برای تمدید قرارداد آنها در جریان است، اما توافق نهایی با این نفرات نیز به هفته آینده موکول شده است.

باشگاه استقلال در تلاش است تا با حفظ مهره‌های کلیدی خود، شرایط لازم برای حضور قدرتمند در فصل جدید را فراهم کند، اما روند مذاکرات با برخی بازیکنان زمان‌بر شده و باید منتظر ماند تا در روزهای آینده تکلیف تمدیدی‌ها مشخص شود.

اکنون باید دید آیا مدیران استقلال می‌توانند رضایت این بازیکنان را برای ادامه همکاری جلب کنند یا برخی از آنها تصمیم به جدایی و حضور در تیم‌های دیگر خواهند گرفت.

لازم به ذکر است که رقابت های لیگ برتر در فصل بیست و ششم از تاریخ ۱۶ مرداد آغاز خواهد شد.