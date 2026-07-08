آخرین وضعیت بازیکنان استقلال برای فصل بعد؛ این ۵ نفر را جدا شده بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آستانه فصل جدید با تغییرات قابل توجهی در فهرست بازیکنان خود مواجه است و به نظر می‌رسد تعدادی از نفرات این تیم دیگر جایی در برنامه‌های آینده آبی‌پوشان نخواهند داشت.

آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، عارف غلامی مدافعان، جوئل کوجو مهاجم و موسی جنپو وینگر استقلال، بازیکنانی هستند که احتمال جدایی آنها از این تیم بسیار زیاد است.

در بین این نفرات، شرایط برخی بازیکنان متفاوت است؛ چرا که تعدادی از آنها قراردادشان با استقلال به پایان رسیده و برخی دیگر همچنان تحت قرارداد باشگاه هستند.

جوئل کوجو مهاجم غنایی - قرقیزستانی استقلال، نخستین بازیکنی است که جدایی‌اش از این تیم قطعی شده است. این بازیکن به صورت رسمی از جمع آبی‌پوشان جدا شده و فصل آینده در استقلال حضور نخواهد داشت.

همچنین موسی جنپو، وینگر اهل مالی استقلال، نیز با استفاده از بندی در قرارداد خود، قراردادش را به صورت یک‌طرفه فسخ کرده و مسیر جدایی از این باشگاه را در پیش گرفته است.

آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال نیز از جمله بازیکنانی است که قراردادش با این باشگاه به پایان رسیده و بعید است همکاری طرفین ادامه پیدا کند.

همچنین قرارداد بازیکنانی مانند آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی و دیگر نفراتی که قراردادشان خاتمه یافته هنوز تمدید نشده و با توجه به شرایط موجود احتمال ادامه همکاری آنها با استقلال بسیار کم است. از جلالی به عنوان یکی از گزینه های مد نظر پرسپولیس نام برده می شود.

در این بین، عارف غلامی و ضرغام سعداوی شرایط متفاوتی دارند چرا که هر دو بازیکن با استقلال قرارداد دارند، اما احتمال جدایی آنها نیز وجود دارد و در صورت تصمیم باشگاه یا توافق طرفین، ممکن است فصل آینده را در تیم دیگری سپری کنند.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال مربوط به رامین رضاییان است. این مدافع باتجربه که با استقلال قرارداد دارد، به دلیل دریافت پیشنهاد خارجی خواهان تغییر شرایط قرارداد خود شده و در حال بررسی آینده‌اش است.

با این حال مدیران استقلال تمایلی به جدایی رایگان این بازیکن ندارند و اعلام کرده‌اند تنها در صورت پرداخت مبلغ رضایتنامه حاضر به صدور مجوز خروج رضاییان خواهند شد.

اکنون باید دید مذاکرات میان طرفین در روزهای آینده به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و آیا رضاییان فصل آینده نیز پیراهن استقلال را بر تن خواهد کرد یا تصمیم دیگری خواهد گرفت.

شرایط منیر الحدادی، مهاجم اسپانیایی - مراکشی استقلال، نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن با وجود داشتن قرارداد با استقلال، با یک باشگاه مراکشی به توافق رسیده و علاقه‌مند است فوتبال خود را در کشور زادگاهش ادامه دهد.

با این حال، از آنجا که الحدادی همچنان بازیکن استقلال محسوب می‌شود، جدایی او تنها در صورت موافقت باشگاه و صدور رضایتنامه امکان‌پذیر خواهد بود.

با توجه به شرایط موجود و بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال در روزهای آینده باید تکلیف چند پرونده مهم را مشخص کند؛ از جدایی بازیکنان مازاد و پایان قراردادها گرفته تا تصمیم درباره نفراتی که همچنان قرارداد دارند.

مدیران باشگاه در تلاش هستند با مشخص کردن خروجی‌ها، شرایط را برای کادرفنی و آماده‌سازی تیم برای فصل آینده فراهم کنند؛ اما همچنان چند پرونده مهم از جمله رضاییان و الحدادی نیازمند تصمیم نهایی است.