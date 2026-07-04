افتتاح باغ مفاخر اردبیل در شهریورماه 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری دربازدید میدانی مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل از پروژه‌های فعال اردبیل، اظهار کرد: بازدید و جلسه استاندار به همراه جمعی از مسئولان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در شهرستان اردبیل، فرصت مغتنمی برای گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌تمام و شتاب‌بخشی به روند اجرایی آن‌ها بود.و در این بازدیدها تصمیمات عملیاتی بسیار خوبی برای تامین مالی و رفع موانع پروژه‌ها اتخاذ شد

وی با اشاره به پروژه احداث باغ مفاخر اردبیل به عنوان یکی از طرح‌های شاخص بازآفرینی هویت فرهنگی شهر، افزود: این پروژه ارزشمند که با الگوبرداری از معماری اصیل باغ ایرانی در حال احداث است، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است. در حال حاضر بخشی از سازه‌ها و مسیرهای اصلی باغ تکمیل شده و نصب تندیس‌ها و المان‌های مفاخر علمی، فرهنگی و تاریخی اردبیل در محوطه آن در دستور کار قرار دارد.

فرماندار گفت: این باغ دارای ۴ ورودی اصلی است و با تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن بدون وقفه ادامه دارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تعهد پیمانکار، باغ مفاخر اردبیل در شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

قلندری تامین آب پایدار را یکی از اولویت‌های اصلی فرمانداری دانست و به تشریح روند اجرای طرح جامع مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پرداخت و افزود: «مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی اردبیل با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی و ایستگاه پمپاژ آن با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی فعال هستند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: با تامین و تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، این مجموعه پروژه‌های آبرسانی نیز تا شهریورماه امسال وارد مدار خواهند شد.و این طرح‌ها نقش حیاتی و کلیدی در تقویت، پایدارسازی و تامین آب شرب مسکن ملی در شهرک‌های شهید سلیمانی و شهید خراسانی ایفا می‌کنند و با بهره‌برداری از آن‌ها، پایداری شبکه آب به طور ملموس ارتقا می‌یابد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مسجد جمعه اردبیل که در سال ۱۴۰۲ به عنوان پایگاه ملی به ثبت رسید، اظهار داشت: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای این اثر تاریخی و باستانی اختصاص یافته و عملیات گنبدکاری، نورپردازی تخصصی و تملک پلاک‌های مجاور در حال انجام است.

قلندری خاطرنشان کرد: پروژه مرمت این اثر ارزشمند نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی است که در صورت تامین و تخصیص به موقع، فرآیند مرمت و احیای کامل مسجد جمعه تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

فرماندار اردبیل به وضعیت پروژه تالار شهر اشاره کرد و گفت: عملیات احداث این تالار که سال‌ها با کندی مواجه بود، در یک سال گذشته با تزریق اعتبارات جدید شتاب گرفته و اکنون پیشرفت فیزیکی آن به ۶۰ درصد رسیده است ودرصورت تامین مستمر و کامل بودجه‌های پیش‌بینی‌شده، انتظار داریم این کلان‌پروژه فرهنگی ظرف دو سال آینده تکمیل و افتتاح شود.

وی همچنین به ساخت سالن ورزشی طبقاتی اردبیل به عنوان یکی از مصوبات مهم سفر رئیس‌جمهور به استان اشاره کرد و افزود: این پروژه ورزشی با زیربنای ۴ هزار مترمربع، هم‌اکنون دارای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی است. اعتبار این پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که در صورت تامین به موقع نقدینگی و هماهنگی مستمر میان پیمانکار و مشاور، ظرف ۱۴ ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.