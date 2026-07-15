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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

دو گلبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

دو گلبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

اردبیل- محمد پرنیا و حسن جعفری، دو ورزشکار استان اردبیل، به بیستمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال بزرگسالان مردان نابینایان و کم‌بینایان کشور، اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال بزرگسالان از ۲۳ تیرماه تا اول مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود و محمد پرنیا و حسن جعفری، دو ورزشکار استان اردبیل به این اردو دعوت شدند.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان طی این مدت، تمرینات فنی، تاکتیکی و آمادگی جسمانی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال خواهند کرد.

دعوت دو ورزشکار شایسته استان اردبیل به این مرحله از اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه مطلوب گلبال استان در سطح کشور و حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان است.

کد مطلب 6888992

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