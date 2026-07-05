جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات این سازمان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان اظهار کرد: از روز گذشته به صورت رسمی مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید و خانواده معظم ایشان آغاز شد. روز گذشته نیز برنامه ویژهای برای حضور دیپلماتها، مسئولان و رؤسای کشورهای مختلف برگزار شد.
وی افزود: از بامداد امروز، چند ساعت زودتر از زمان اعلامشده، درهای محل برگزاری مراسم به روی مردم باز شد و شهروندان در مراسم حضور یافتند. با وجود گرمای هوا و حضور طولانیمدت مردم زیر آفتاب، خوشبختانه تاکنون هیچ حادثه خاصی گزارش نشده است.
ملکی با اشاره به روند حضور مردم گفت: جمعیت به صورت پیوسته در حال ورود و خروج است و به همین دلیل تراکم جمعیت به شکل مستمر مدیریت میشود. خوشبختانه تا این لحظه نیمه نخست روز بدون وقوع حادثه سپری شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران درباره اقدامات این سازمان توضیح داد: برنامههای آتشنشانی در سه محور اجرا شده است. نخست، پایش و شناسایی مخاطرات و ناایمنیها بود که کارشناسان پیشگیری و عملیات از حدود یک ماه قبل، صحن اصلی مصلی و همچنین مسیر تشییع از محدوده سهراه تهرانپارس تا میدان آزادی و خیابان لشکری را به دفعات بررسی کردند و تمامی موارد ناایمن با همکاری دستگاههای مربوطه برطرف شد.
وی ادامه داد: در بخش دوم، نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف مستقر شدند. در محل مصلی، ۲۱۰ آتشنشان در ۸۰ نقطه به همراه ۷۱ دستگاه خودروی عملیاتی حضور دارند. همچنین در ۱۴ نقطه از مبادی ورودی شهر، پارکینگها، موکبها، زائرسراها و آشپزخانههای سیار نیز نیروهای آتشنشانی مستقر شده و بازدیدهای ایمنی را انجام میدهند.
ملکی افزود: در روز برگزاری مراسم تشییع نیز آتشنشانی در ۲۱۰ نقطه با ۲۵۵ دستگاه خودروی عملیاتی مستقر شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش گرمای هوا گفت: یکی از گستردهترین اقدامات آتشنشانی در صحن مصلی با وسعت حدود ۵۷ هزار متر مربع اجرا شده است. تمامی فضای محل برگزاری مراسم تحت پوشش نیروهای آتشنشانی قرار دارد و تقریباً هیچ نقطهای وجود ندارد که زائران در آن حضور داشته باشند اما از سامانههای آبپاش و خنککننده استفاده نشده باشد. در مسیر تشییع نیز حدود ۲۰۰ نقطه توسط نیروهای آتشنشانی برای خنکسازی جمعیت پوشش داده شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از شهروندان خواست تا از ورود با خودرو شخصی به محدوده مرکزی شهر خودداری کنند و گفت: مسیرهای منتهی به مصلی و مسیر تشییع مسدود است. از مردم درخواست میکنیم خودروهای خود را در پارکینگهای پیشبینیشده در اطراف شهر پارک کرده و با استفاده از مترو و اتوبوس خود را به محل مراسم برسانند و از ورود به محدودههای پرتراکم خودداری کنند.
وی همچنین درباره حضور کودکان در مراسم توصیه کرد: اگر خانوادهها امکان سپردن کودکان خود به بستگان یا آشنایان را دارند، بهتر است از آوردن کودکان خردسال به مراسم خودداری کنند. در غیر این صورت، باید مراقبت ویژهای از آنها داشته باشند، زیرا گم شدن کودکان یکی از حوادث رایج در تجمعهای بزرگ است.
ملکی ادامه داد: شهروندان حتماً آب آشامیدنی به همراه داشته باشند، در مسیر حرکت جمعیت خلاف جهت حرکت نکنند، از هل دادن یکدیگر خودداری کنند و اگر قصد خروج از صف جمعیت را دارند، بهآرامی و به صورت مورب از جمعیت خارج شوند. همچنین از قرار گرفتن بین جمعیت و موانعی مانند خودروها، دیوارها یا درختان که ممکن است موجب آسیب شود، پرهیز کنند.
وی در پایان با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی گفت: در مجموع، یکهزار و ۲۰۰ آتشنشان به صورت شبانهروزی در مراسم حضور دارند و ۴۰۰ آتشنشان داوطلب شامل بانوان و آقایان نیز در کنار نیروهای عملیاتی مشغول خدمترسانی هستند.
ملکی خاطرنشان کرد: در بخشهای ویژه بانوان، تأمین ایمنی بر عهده آتشنشانان داوطلب خانم است تا بانوان با آرامش بیشتری در مراسم حضور داشته باشند. این نیروهای داوطلب آموزشهای لازم را فراگرفتهاند و در کنار سایر نیروهای آتشنشانی مسئولیت حفظ ایمنی شرکتکنندگان را بر عهده دارند.
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