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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

سی‌ان‌ان گزارش داد؛ دومین روز تشییع رهبر شهید با حضور گسترده مردم

سی‌ان‌ان گزارش داد؛ دومین روز تشییع رهبر شهید با حضور گسترده مردم

همزمان با طلوع آفتاب، دومین روز مراسم عمومی تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در مصلای امام خمینی(ره) تهران با حضور هزاران عزادار آغاز شد و نماز بر پیکر ایشان اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، همزمان با طلوع آفتاب در تهران، دومین روز مراسم عمومی تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران با حضور هزاران نفر از عزاداران در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد.

آیین اقامه نماز از نخستین ساعات بامداد به وقت محلی در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد؛ مکانی که پیکر رهبر شهید از روز شنبه برای وداع عمومی در آن قرار گرفته است.

تصاویر منتشرشده از محل مراسم نشان می‌دهد که از نخستین ساعات صبح، هزاران نفر در اطراف مصلی گرد آمده بودند تا آخرین ادای احترام خود را به پیکر رهبر شهید انجام دهند.

در این مراسم، نوای دعا و نیایش از طریق بلندگوها در فضای مصلی طنین‌انداز شد و شماری زیادی از عزاداران نیز با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آیین سوگواری شرکت کردند.

همچنین در این مراسم، علاوه بر اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، نماز میت برای چهار تن از اعضای خانواده ایشان نیز برگزار شد که همراه ایشان در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

سی‌ان‌ان گزارش داد؛ دومین روز تشییع رهبر شهید با حضور گسترده مردم

کد مطلب 6879705

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