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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

پذیرش مسافر در ایستگاه مترو شهید بهشتی متوقف شد

پذیرش مسافر در ایستگاه مترو شهید بهشتی متوقف شد

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران، از توقف پذیرش مسافر در ایستگاه شهید بهشتی به دلیل ازدحام جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند، با اعلام اینکه صبح یکشنبه 14 تیرماه پذیرش مسافر در ایستگاه شهید بهشتی صورت نمی‌گیرد، گفت: در این ایستگاه تنها تخلیه مسافر انجام می‌شود. شهروندان می‌توانند برای سوار شدن به قطار، از ایستگاه‌های هفت‌تیر، مفتح و مصلی در خط یک و همچنین ایستگاه‌های میرزای شیرازی، سهروردی و شهید قدوسی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پذیرش مسافر در ایستگاه مصلی در حال انجام است، تصریح کرد: با توجه به ازدحام جمعیت، به نظر می‌رسد تا ساعتی دیگر پذیرش مسافر در چند ایستگاه دیگر منتهی به مصلی نیز متوقف شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران همچنین اعلام کرد: به دنبال ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های تقاطعی امام خمینی(ره) و تئاتر شهر، از شرکت واحد اتوبوسرانی درخواست کردیم اتوبوس اعزام کند و در حال حاضر اتوبوس‌ها مسافران را به مصلی منتقل می‌کنند.

کد مطلب 6879670

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