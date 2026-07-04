به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که با محور بررسی مسائل و چالشهای زیرساختی شهرکهای صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: سرمایهگذار نباید پس از ورود به استان، درگیر تأمین زیرساختهای اولیه شود و دستگاههای اجرایی باید آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات مورد نیاز را تا ورودی واحدهای تولیدی فراهم کنند.
وی با بیان اینکه توسعه شهرکهای صنعتی باید بر پایه برنامهریزی و تأمین زیرساختها انجام شود، افزود: سرمایهگذاران باید به شهرکهایی هدایت شوند که امکانات لازم در آنها فراهم شده باشد و توزیع پراکنده منابع محدود دولت میان چند شهرک صنعتی، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
استاندار خراسان جنوبی جذب سرمایهگذار را مهمترین اولویت استان عنوان کرد و گفت: پیش از هر اقدامی باید موانع سرمایهگذاری برطرف شود، زیرا با رفع مشکلات اداری و اجرایی، سرمایهگذار با اطمینان بیشتری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
هاشمی با اشاره به قیمت زمین در برخی شهرکهای صنعتی استان، تصریح کرد: در تعدادی از شهرکهای صنعتی، قیمت زمین نسبت به برخی استانهای دیگر بالاتر است که این موضوع نیازمند اصلاح بوده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به برخی محدودیتهای خراسان جنوبی از جمله نبود شبکه ریلی و کمبود پروازهای هوایی، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید با استفاده از همه ظرفیتها و ارائه مشوقهایی همچون اصلاح قیمت زمین، زمینه جذب سرمایهگذاران را بیش از گذشته فراهم کنیم.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر حل مشکلات واحدهای تولیدی در داخل استان تأکید کرد و گفت: تا زمانی که امکان رفع اختلافات از طریق تعامل و هماهنگی میان دستگاهها وجود دارد، نباید پروندهها به مراجع قضایی ارجاع شود، زیرا این روند علاوه بر طولانی شدن فرآیندها، میتواند به تولید و اشتغال آسیب وارد کند.
هاشمی با تأکید بر لزوم توجه به شرایط واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال هنگام رسیدگی به پروندههای اقتصادی، افزود: تصمیمات دستگاههای اجرایی باید به گونهای باشد که فعالیت بنگاههای اقتصادی متوقف نشود و امنیت شغلی کارگران نیز حفظ شود.
وی حمایت عملی از سرمایهگذاران را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی، زمینه تأمین زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاران را فراهم کنند.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری بهموقع مدیران، خاطرنشان کرد: مدیران با پذیرش ریسک منطقی و همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی در کنار بخش خصوصی، زمینه رفع موانع تولید، توسعه سرمایهگذاری و رونق شهرکهای صنعتی استان را فراهم کنند.
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