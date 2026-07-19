به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی شامگاه یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران را از اولویتهای اصلی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی باید با رویکردی حمایتی، در مسیر رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی حرکت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع و دقت در پاسخگویی به استعلامات مرتبط با سرمایهگذاری و تولید افزود: پاسخگویی دقیق به استعلامات و در کوتاهترین زمان ممکن باید به عنوان دستور کار ویژه دستگاههای متولی دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: طولانی شدن فرآیند پاسخ به استعلامات، موجب اتلاف زمان و کاهش انگیزه سرمایهگذاران میشود، از اینرو دستگاههای مسئول باید ضمن رعایت دقت، پاسخ استعلامها را در سریعترین زمان ممکن ارائه کنند.
هاشمی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختهای مورد نیاز طرحهای تولیدی اظهار کرد: دستگاههای متولی باید از ابتدای اجرای پروژهها، موضوع تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی را مدنظر قرار دهند تا سرمایهگذاران در ادامه مسیر با مشکل مواجه نشوند و اجرای طرحها به دلیل نبود زیرساخت متوقف نشود.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت حرکت واحدهای تولیدی به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی در جوار واحدهای تولیدی، علاوه بر تأمین برق پایدار، موجب کاهش هزینهها و افزایش تابآوری این واحدها خواهد شد و باید به عنوان یک برنامه جدی دنبال شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر نقش نظام بانکی در حمایت از تولید، خطاب به بانکهای خصوصی، گفت: این بانکها باید متناسب با ظرفیتها و نیازهای خراسان جنوبی، حضور مؤثرتری در تأمین مالی طرحهای اقتصادی و تولیدی داشته باشند و سهم بیشتری در توسعه استان ایفا کنند.
هاشمی بیان کرد: تحقق حمایت از تولید، نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی است و مدیریت استان رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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