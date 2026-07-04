۱۱ مرکز اسکان با تمامی امکانات برای زائران ایلام در تهران پیش بینی شد

سرهنگ کرم رضا نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۱۱ مرکز اسکان با تمامی امکانات رفاهی، درمانی و خدماتی برای پذیرش زائران پیشبینی شده است.
وی بیان کرد: هماستانیهای عزیز میتوانند با خیال آسوده به شهرداری منطقه ۹ تهران مراجعه کنند و هیچگونه نگرانی بابت اسکان و خدمات نداشته باشند.
نصراللهی اضافه کرد:خدماتی از جمله تغذیه، پارکینگ، امکانات بهداشتی و درمانی، نیروهای راهنما و خدماتی در تمامی مراکز مستقر شده و برای هر مرکز نیز مسئول مشخصی تعیین شده است.
وی اضافه کرد: فضاهای مجزایی برای اسکان خانوادهها، خواهران، برادران و مادر و کودک در نظر گرفته شده تا زائران با آرامش و امنیت از خدمات بهرهمند شوند.
معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام ادامه داد: زائران ایلامی که از بزرگراه آزادگان وارد تهران میشوند، میتوانند از سه مسیر آیتالله سعیدی، بزرگراه شهید متوسلیان و بزرگراه شهید لشکری برای رسیدن به محل اسکان استفاده کنند تا در صورت ترافیک یا محدودیت در یکی از مسیرها، از مسیرهای جایگزین بهره ببرند.
وی عنوان کرد: فاصله مراکز اسکان تا محل مراسم کوتاه بوده و دسترسی از مسیرهای مختلف بزرگراهی نیز فراهم شده است.
وی افزود:اطلاعات مراکز اسکان از طریق سامانه «باید برخاست» و سامانه ۱۸۱۱ ستاد اسکان شهرداری تهران در اختیار زائران قرار گرفته و هماستانیها میتوانند بدون نگرانی از خدمات اسکان استفاده کنند.
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