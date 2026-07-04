به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر شنبه در آئین افتتاح سامانه راهنمای زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی(ره) استان سمنان با اشاره به جایگاه استان سمنان در مسیر زائران بیان کرد: سمنان به عنوان حلقه اتصال و مسیر ارتباطی میان تهران، قم و مشهد، مسئولیتی ویژه در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بر عهده دارد.

وی به حضور گسترده شخصیت‌ها و هیئت‌های خارجی در مراسم تشییع اشاره و اظهار کرد: حضور مهمانان و هیئت‌های متعدد از کشورهای مختلف، جریان‌های مقاومت و حتی نمایندگانی از کشورهایی که در جنگ تحمیلی با آمریکای جنایتکار هم‌دستی کرده بودند، نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی رهبر شهید انقلاب اسلامی است و این مراسم، صرفاً یک رویداد داخلی نیست، بلکه پیام اقتدار جمهوری اسلامی را به جهان مخابره می‌کند.

امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه هر اقدامی در مسیر خدمت به زائران، تقویت اقتدار نظام اسلامی است، گفت: این مسئله در این زمان که رسانه‌های دشمن در حال دروغ‌پراکنی در رابطه با شرکت‌کنندگان در این مراسم باشکوه هستند؛ اهمیت دو چندان پیدا خواهد کرد.

مطیعی گفت: نکته مهم آن است که ما در صورتی که کاری را انجام دهیم یا کاری را انجام ندهیم، این مراسم با شکوه مثال‌زدنی برگزار خواهد شد. اما همه ما باید سهم و نقش خود را در این رویداد تاریخی به درستی ایفا کنیم و از فرصت خدمت به عاشقان رهبر شهید انقلاب اسلامی برای ادای دِین به این شخصیت بزرگ اسلام بهره ببریم.

وی با تقدیر از هماهنگی‌های انجام‌شده برای اسکان و پذیرایی از زائران گفت: ایجاد مراکز مشخص برای راهنمایی و اسکان مسافران اقدام ارزشمندی است، اما لازم است بر نحوه ارائه خدمات و آمادگی کامل این مراکز، نظارت میدانی بیشتری صورت گیرد تا زائران با مشکلی مواجه نشوند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بر ضرورت تبیین اهمیت حضور مردم در مراسم تشییع تاکید کرد و گفت: نباید در رسانه‌ها فضایی ایجاد شود که مردم نسبت به حضور در این مراسم دچار نگرانی شوند؛ این اجتماع عظیم، رویدادی تاریخی و کم‌نظیر است و باید با اطلاع‌رسانی صحیح از امکانات گسترده فراهم شده برای مراسم، زمینه حضور هرچه بیشتر مردم فراهم شود.