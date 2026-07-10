تشییع میلیونی رهبر شهید؛ پیام اقتدار و اعتراف اجباری دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان در مصلای امیرالمومنین(ع) ضمن گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معززشان، تاکید کرد: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نشان دهنده عمق علاقه و ارادت مردم به ایشان است.

وی ضمن گرامیداشت حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق، گفت: این حضور باشکوه نشان داده که حملات و توطئه های دشمن بر روی اراده مردم مسلمان ما تاثیری نداشته است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه می‌بایست از این حضور میلیونی و باشکوه قدردانی کرد، گفت: آئین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور بی‌سابقه مردم، بازتابی جهانی داشت.

مطیعی با بیان اینکه حضور مردم در این مراسم و تاثیر آن در جهان آنقدر زیاد بود که ناچار دشمنان هم به آن اذعان داشتند، گفت: ترامپ در نهایت وقتی دید که سانسورهای رسانه‌ای از جمعیت باشکوه ایران تاثیری ندارد مجبور به اعتراف شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا حتی اعتراف کرد که نمی دانسته رهبر شهید انقلاب تا چه میزان مورد علاقه مردم است، گفت: امروز نه تنها در ایران و عراق بلکه در تمام دنیا شاهد بازتاب این مراسم بودیم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه علاوه بر ایران و عراق که مستقیماً در برنامه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور داشتند، در دیگر کشورها مانند پاکستان و نیجریه و ... هم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب برگزار شد، گفت: این نشان دهنده عمق معرفت دنیا و جهان اسلام نسبت به شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

مطیعی با بیان اینکه این آئین معنوی تشییع دستاوردها و پیام‌های بزرگی هم به همراه داشت، تاکید کرد: تداوم جبهه مقاومت، خوانخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و اقتدار، همبستگی و اتحاد بین ملت‌های مسلمان و ... از جمله برکات این مراسم معنوی بود.