امتحانات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوزستان مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر استان و ضرورت همکاری دانشگاهها برای مدیریت ناترازی انرژی و در راستای تأکیدات استانداری خوزستان مبنی بر لزوم کاهش مصرف انرژی در ادارات و سازمانها، نحوه برگزاری آزمونهای پایان نیمسال تحصیلی جاری تغییر یافت.
این تصمیم شامل کلیه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گروههای غیرپزشکی است که از تاریخ بیستم تیرماه سال جاری به صورت مجازی برگزار میشود.
دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در این اطلاعیه از دانشجویان خواست: برای اطلاع از آخرین تغییرات اعمال شده در تقویم امتحانی و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، در اسرع وقت به سامانه آموزشیار مراجعه کنند.
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