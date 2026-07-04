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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

امتحانات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوزستان مجازی شد

امتحانات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوزستان مجازی شد

اهواز - دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان اعلام کرد: با هدف مقابله با ناترازی انرژی، امتحانات پایانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیرپزشکی از بیستم تیرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه صادر شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر استان و ضرورت همکاری دانشگاه‌ها برای مدیریت ناترازی انرژی و در راستای تأکیدات استانداری خوزستان مبنی بر لزوم کاهش مصرف انرژی در ادارات و سازمان‌ها، نحوه برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال تحصیلی جاری تغییر یافت.

این تصمیم شامل کلیه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گروه‌های غیرپزشکی است که از تاریخ بیستم تیرماه سال جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در این اطلاعیه از دانشجویان خواست: برای اطلاع از آخرین تغییرات اعمال شده در تقویم امتحانی و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، در اسرع وقت به سامانه آموزشیار مراجعه کنند.

کد مطلب 6879372

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