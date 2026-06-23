امتحانات ارشد و دکترای دانشگاه آزاد خوزستان به نیمه دوم تیر منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، کلیه امتحانات حضوری پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا که پیش از این برای تاریخ‌های قبل از بیستم تیرماه برنامه‌ریزی شده بودند، به تعویق افتاد.

بر این اساس، بازه زمانی جدید برگزاری این آزمون‌ها از بیستم تیرماه تا یکم مردادماه تعیین شده است. برنامه زمان‌بندی دقیق این امتحانات نیز متعاقباً از طریق سامانه آموزشی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در بخش دیگری از این اطلاعیه با اشاره به فراهم‌سازی امکان استفاده از طرح تعاون برای دانشجویان افزود: متقاضیان می‌توانند برای برگزاری امتحان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونت خود، درخواست خود را از طریق سامانه پیشخوان درخواست‌های دانشجویی (طرح حامی) ثبت نمایند.

طبق این گزارش، پس از ثبت درخواست، هماهنگی‌های لازم برای ارسال سوالات و تعیین زمان برگزاری امتحان توسط واحد مبدأ با واحد مقصد انجام خواهد شد تا دانشجویان بتوانند با سهولت بیشتری در امتحانات شرکت کنند.