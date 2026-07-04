رضایی: ۳۷ سال رهبری امام شهید دوران تثبیت استقلال و عزت ملی ایران بود

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۳۷ سال رهبری امام شهید اظهار کرد: اگر بخواهیم کارنامه ۳۷ ساله زعامت رهبر شهید انقلاب را در یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم این دوره، دوران تثبیت استقلال، عزت ملی و حرکت پرشتاب جمهوری اسلامی ایران در مسیر تمدن‌سازی اسلامی بوده است.

مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه امام صادق ع استان بوشهر افزود: بر اساس منظومه فکری رهبر انقلاب و در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب، جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان، مردم‌باوری، خوداتکایی و روحیه «ما می‌توانیم» توانسته از سخت‌ترین بحران‌ها و پیچیده‌ترین توطئه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی عبور کند.

وی افزود: امروز ایران اسلامی به برکت مدیریت حکیمانه امام شهید انقلاب و مجاهدت ملت بزرگ ایران، در عرصه‌های دفاعی، فناوری، هسته‌ای، فضایی و علمی به جایگاهی رسیده که قدرت‌های سلطه‌گر دیگر قادر به نادیده گرفتن نقش آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نیستند. این دستاوردها نتیجه نگاه راهبردی به ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد مقاومتی و اعتماد به جوانان مؤمن، متخصص و انقلابی است؛ همان مسیری که در بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان نقشه راه آینده کشور ترسیم شده است.

رضایی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در این مدت گفت:در طول این سال‌ها، جبهه استکبار با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، تحریم‌های ظالمانه، عملیات روانی، جنگ شناختی و فشارهای سیاسی، تلاش کرده اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما رهبری هوشمندانه و حضور آگاهانه مردم، تمامی این سناریوها را با شکست مواجه ساخته است.

وی گفت: امروز گفتمان مقاومت، عزت، استقلال و استکبارستیزی، به یک الگوی الهام‌بخش برای ملت‌های آزادی‌خواه و جبهه مقاومت تبدیل شده است. الگویی که باعث شکست خفت بار همزمان دولت تروریست آمریکا ورژیم غاصب صهیونیستی مقابل ایران اسلامی وجبهه ی مقاومت شد و قطعا آینده جمهوری اسلامی نیز با استمرار همین مسیر، اجرای کامل رهنمودها طی ۳۷ سال و در بیانیه گام دوم انقلاب، تقویت سرمایه انسانی، عدالت‌محوری، پیشرفت علمی، افزایش مشارکت جوانان در مدیریت کشور و مقابله هوشمندانه با نظام سلطه، آینده‌ای روشن، مقتدر، عزتمند و پیشرو را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد،آینده ای که با اعتماد به جوانان مومن ، انقلابی ،متخصص وغیرتمند این کشور به سمت فتح قله های علمی حرکت کرده و تمدن نوین ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید.

انتقام سخت از عاملان جنایات علیه ملت ایران سیاست قطعی جمهوری اسلامی است

مسئول بسیج ادارات وکارمندان استان در پایان با اشاره به شعارهای مردمی در خیابان ها و مراسم تشییع شهدا وامام شهید مبنی بر انتقام از قاتلین آمریکایی _صهیونیستی افزود: از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی انتقام سخت از قاتلین شیطان صفتی است که دستشان به خون فرزندان این کشور در مدرسه ی میناب ، اماکن عمومی ، نیروهای مسلح ،جبهه ی مقاومت و امام شهید آغشته است.

وی گفت: اگر چه مجازات این تروریست های خبیث قسمتی کوچک از انتقام است بلکه انتقام اصلی شکست کامل واخراج کامل آمریکا از منطقه ،نابودی رژیم غاصب وکودک کش صهیونیستی وایجاد نظم جدید منطقه ای با محوریت انقلاب اسلامی وجبهه ی مقاومت درمنطقه و جهان اسلام است.