۱۳۶۷ مددجوی ضایعه نخاعی در مازندران معوقات حق پرستاری گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از واریز معوقات ناشی از افزایش حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی خبر داد و اظهار کرد: مابه‌التفاوت سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ برای هزار و ۳۶۷ نفر از مددجویان تحت پوشش این اداره‌کل به حساب آنان واریز شده است.

رحمانی با بیان اینکه برای هر مددجو مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شده است، افزود: این مبلغ مربوط به اختلاف حق پرستاری ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد پس از اجرای مصوبه جدید افزایش این کمک‌هزینه است.

وی ادامه داد: با اجرای این مصوبه، حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی که پیش از این ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، با رشد ۹۰ درصدی به ۸ میلیون تومان در ماه افزایش یافته و از این پس پرداخت‌ها بر همین مبنا انجام خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران هدف از افزایش این حمایت را کمک به جبران بخشی از هزینه‌های سنگین مراقبت، خدمات درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی عنوان کرد و گفت: ارتقای سطح حمایت‌های معیشتی از این قشر از برنامه‌های مستمر سازمان بهزیستی است.

رحمانی با اشاره به تداوم پرداخت حق پرستاری با رقم جدید، ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند بخشی از فشار اقتصادی خانواده‌های دارای افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی را کاهش داده و شرایط بهتری برای دریافت خدمات مراقبتی فراهم کند.