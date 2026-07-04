آمادگی کادر درمان برای تأمین سلامت ۱۵ میلیون زائر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه بازدید از بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مصلای امام خمینی (ره) با تشریح اقدامات انجامشده برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: پیشبینی ما این است که در طول دو تا سه روز آینده، حدود ۱۵ میلیون نفر برای شرکت در مراسم وداع و تشییع شرکت کنند.
وی با اشاره به چالشهای پیشرو به دلیل تراکم جمعیت و گرمای هوا از جمله احتمال بروز گرمازدگی و تشدید بیماریهای زمینهای نظیر آسم و دیابت، ادامه داد: از یک ماه پیش برنامهریزیهای لازم برای برپایی بیمارستانهای موقت و صحرایی در مصلا انجامشده و گروههای درمانی در وضعیت آمادگی کامل قرار دارند.
وزیر بهداشت با تأکید بر استقرار شبانهروزی کادر درمان شامل پزشکان، پرستاران و نیروهای اورژانس در محل مراسم، گفت: هدف ما این است که هیچگونه مشکل درمانی برای شرکتکنندگان پیش نیاید؛ از همین رو، سطحبندی و تریاژ اورژانسی در اولویت نخست خدمات قرار گرفته و مدیریت دقیق این فرآیند در دستور کار است.
ظفرقندی از مشارکت نیروهای داوطلب در این عملیات امدادی خبر داد و یادآور شد: همانند تجربیات گذشته از جمله خدمترسانیهای ایام خاص، نیروهای داوطلب بسیاری برای یاری کادر سلامت به ما ملحق شدهاند و طبق بازدیدهای میدانی صورت گرفته، کمبود جدی در تجهیزات یا نیروی انسانی در تهران مشاهده نمیشود.
وی با بیان اینکه علاوه بر پایتخت، بیمارستانهای معین در سایر شهرها نیز در حالت آمادهباش قرار دارند، خاطرنشان کرد: استانهای قم و مشهد نیز آمادگیهای لازم را برای میزبانی از مراسم وداع و تشییع و مدیریت وضعیت سلامت عزاداران فراهم کردهاند.
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